La vera storia dietro Air di Ben Affleck è ancora più interessante una volta finito il film (Di domenica 9 aprile 2023) *** Attenzione: spoiler sulla vera storia di Air *** L'ultimo film di Ben Affleck, dal titolo Air, racconta i retroscena alla base di una fondamentale partita giocata nel grande campionato delle sneaker. Nello specifico, siamo di fronte alla spettacolare ascesa della divisione scarpe da basket di Nike che negli anni '80 era ridotta all'osso, fino a quando un improbabile accordo con un giovane emergente, di nome Michael Jordan, l'ha trasformata nell'iconico marchio oggi noto in ogni angolo del nostro pianeta. Al centro di questo nuovo biopic non c'è Michael Jordan, tanto che non viene nemmeno mostrato sullo schermo, a parte qualche ripresa che occulta il suo volto in stile Cartoon Network. Ben Affleck interpreta il ruolo di Phil Knight, il co-fondatore di Nike, Matt Damon è Sonny Vaccaro, l'esuberante ... Leggi su gqitalia (Di domenica 9 aprile 2023) *** Attenzione: spoiler sulladi Air *** L'ultimodi Ben, dal titolo Air, racconta i retroscena alla base di una fondamentale partita giocata nel grande campionato delle sneaker. Nello specifico, siamo di fronte alla spettacolare ascesa della divisione scarpe da basket di Nike che negli anni '80 era ridotta all'osso, fino a quando un improbabile accordo con un giovane emergente, di nome Michael Jordan, l'ha trasformata nell'iconico marchio oggi noto in ogni angolo del nostro pianeta. Al centro di questo nuovo biopic non c'è Michael Jordan, tanto che non viene nemmeno mostrato sullo schermo, a parte qualche ripresa che occulta il suo volto in stile Cartoon Network. Beninterpreta il ruolo di Phil Knight, il co-fondatore di Nike, Matt Damon è Sonny Vaccaro, l'esuberante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IL_PATRIOTAITA : ??????da una storia vera : 'il proprietario della mucca sentendo i suoi cani abbaiare ogni notte, ha installato una… - pianeta_offerte : ?? Buzz Lightyear La vera storia di Buzz Space Ranger Alpha Buzz Lightyear Action Figure Grande, in scala da 30,5 cm… - MicLedda : Avvicinandoti in uno dei punti, partiva una vera e propria messa in scena, non era una mera descrizione da audiogui… - JAGUSTDEF : RT @YoStoConTarabas: storia vera - Antimo1002 : @PiazzapulitaLA7 Si dovrebbe imparare anche la storia, non come ce la propinano i libri scritti da partigiani, bens… -