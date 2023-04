La Top 10 dei centrocampisti più costosi al mondo: Barella orgoglio italiano. La classifica (Di domenica 9 aprile 2023) Con un valore di 70 milioni di euro c'è pure Nicolò Barella nella speciale classifica dei 10 centrocampisti più cari... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Con un valore di 70 milioni di euro c'è pure Nicolònella specialedei 10più cari...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - JPeppp : @Mario14___ Avevamo un attaccante da 100 gol in 3 stagioni, e non andava bene, l'abbiamo sostituito con uno dei top… - __carmelog__ : RT @CalcioFinanza: #Chelsea, da Marina Granovskaia a Bruce Buck: agli ex top manager dei Blues un bonus da 56 milioni per la cessione del c… - cmdotcom : La Top 10 dei centrocampisti più costosi al mondo: Barella orgoglio italiano. La classifica - sportli26181512 : La Top 10 dei centrocampisti più costosi al mondo: Barella orgoglio italiano. La classifica: Con un valore di 70 mi… -