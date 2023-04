La telefonata segreta Maldini-Ancelotti | Paolo | ci incontriamo lì

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) La finalissima di Champions quest'anno è a Istanbul. Uno stadio, una città che di fatto risveglia i peggiori ricordi in casa Milan e in casa. Quella maledetta sera del 2005, il Milan venne raggiunto in 6 minuti in rocambolesco 3-3 che poi portò ai rigori nefasti che portarono la coppa a Liverpool. Ed è proprio in quello stadio chee Carlovogliono tornare per saldare un conto col destino. Uno alla guida della dirigenza del Milan, l'altro in sella alla panchina del Real Madrid. E così Repubblica svela un retroscena inedito su unatra lo stesso. "", ci vediamo a Istanbul sì?", avrebbe detto Carletto all'ex difensore rossonero. La strada per il Milan è lunga e complicata. ...