La storica promozione in Serie B del Feralpisalò | così il piccolo club bresciano ha costruito il suo successo

A 14 anni dalla sua nascita, la Feralpisalò è in Serie B. La promozione nella Serie cadetta è arrivata ieri, nella sfida di playoff contro la Triestina vinta per 1 a 0 allo stadio Lino Turina che ora dovrà essere rinnovato, dato che non rispetta gli standard della B. O si andrà a giocare le partire casalinghe a Brescia contesto attualmente più adeguato a ricevere squadre del calibro di Cagliari, Palermo e Parma. Una promozione arrivata grazie alla costanza mantenuta nel girone A della Serie C 2022-23 e una solidità certificata dal primato europeo di miglior difesa d'Europa in trasferta. Grazie anche ad acquisti azzeccati come quello di Karlo Butic, che ieri al 68? ha infilato il tiro sporco valso la vittoria di misura. Ma anche quello di Marco Sau, fregato al Brescia all'ultimo nel ...

