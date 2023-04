La speranza di vita si accorcia, passo indietro nel 2022 in Bergamasca (Di domenica 9 aprile 2023) IL REPORT DELL’ISTAT. Tendenza in negativo a Bergamo: negli uomini è scesa dello 0,3 (80,9 anni) e nelle donne dello 0,8 (85 anni). Sull’abbassamento dell’età hanno giocato due fattori: la pandemia e il caldo record. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 9 aprile 2023) IL REPORT DELL’ISTAT. Tendenza in negativo a Bergamo: negli uomini è scesa dello 0,3 (80,9 anni) e nelle donne dello 0,8 (85 anni). Sull’abbassamento dell’età hanno giocato due fattori: la pandemia e il caldo record.

