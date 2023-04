"La sorpresa di Pasquetta": meteo, che cosa accadrà domani (Di domenica 9 aprile 2023) La perturbazione che sta interessando l'Italia, associata a una debole circolazione di bassa pressione, è andata a concentrarsi sulle regioni centro-meridionali dove si attende un pò di instabilità, destinata a concentrarsi nella giornata di Pasquetta solo su parte del Sud e del medio versante adriatico, mentre nel resto del Paese il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato. È quanto affermano i meteorologi di meteo Expert. Si è attenuata, nel frattempo, l'irruzione fredda che ha coinvolto l'Italia nei giorni scorsi: tra Pasqua e Pasquetta le temperature saranno più in linea con le medie stagionali o solo leggermente al di sotto, con un clima in generale primaverile e gradevole e valori massimi superiori ai 15 gradi in buona parte del nostro territorio. Specialmente nella giornata di Pasquetta le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) La perturbazione che sta interessando l'Italia, associata a una debole circolazione di bassa pressione, è andata a concentrarsi sulle regioni centro-meridionali dove si attende un pò di instabilità, destinata a concentrarsi nella giornata disolo su parte del Sud e del medio versante adriatico, mentre nel resto del Paese il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato. È quanto affermano irologi diExpert. Si è attenuata, nel frattempo, l'irruzione fredda che ha coinvolto l'Italia nei giorni scorsi: tra Pasqua ele temperature saranno più in linea con le medie stagionali o solo leggermente al di sotto, con un clima in generale primaverile e gradevole e valori massimi superiori ai 15 gradi in buona parte del nostro territorio. Specialmente nella giornata dile ...

