La Sirenetta | Melissa McCarthy sulla sua Ursula | dalle drag queen ai Martini di troppo

(Di domenica 9 aprile 2023), interprete dinel live-action de La, rivela le sue ispirazioni per il personaggio, e qualcosa in piùvillain del film. Lain versione live-action sta per arrivare al cinema, e assieme a lei vedremo anche una nuova versione di, la Strega dei Mari. A prestarle il volto per l'occasione è, che ai microfoni di EW! ha raccontato qualcosa in più sull'antagonista del film,ispirazioni dietro al personaggio alle sue motivazioni. Si è tanto parlato e si continua a parlare del nuovo live-action Disney in arrivo sugli schermi, La, che riprende la storia mostrata anche nel classico animato del 1989 della House of Mouse (basato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : La Sirenetta, Melissa McCarthy su Ursula: 'Mi sono ispirata al mondo delle drag queen' - Mauxa : Film La sirenetta con Halle Bailey e Melissa McCarthy: trama, cast e uscita -

Lain versione live - action sta per arrivare al cinema, e assieme a lei vedremo anche una nuova versione di Ursula , la Strega dei Mari. A prestarle il volto per l'occasione èMcCarthy ...Completano poi il cast de LaHalle Bailey, Javier Bardem eMcCarthy. Il live action segna inoltre la seconda collaborazione fra Rob Marshall e Lin - Manuel Miranda - dopo Mary ...Inoltre, ha raccontato Buzzfeed di aver incontratoMcCarth y (interprete di Ursula nel film in prossima uscita La) durante il concerto One Night Only di Adele: " Era tipo: ' Ciao, ...

La Sirenetta, Melissa McCarthy sulla sua Ursula: dalle drag queen ... Movieplayer

Melissa McCarthy, interprete di Ursula nel live-action de La Sirenetta, rivela le sue ispirazioni per il personaggio, e qualcosa in più sulla villain del film.Lo storico autore delle musiche del film d'animazione ha parlato della decisione di cambiare alcuni brani per rendere il messaggio più moderno.