"La Rai paga". Mara Venier spazientita: una frecciata a Salvini? (Di domenica 9 aprile 2023) Si parla del canone a Domenica In. Ad aprire l'argomento il cantante Morgan, ospite di Mara Venier nella puntata di domenica 9 aprile su Rai 1. Qui l'artista ha giustificato il canone dicendo che non ha senso appellarsi alla questione della "pubblicità". Eppure inizialmente la conduttrice ha capito che Morgan intendesse attaccare il canone, tanto da arrivare a dire: "Come? La Rai per tutto questo paga e tanto. Per fare dei bei programmi...". Ma subito Morgan le ha spiegato di essere d'accordo con lei. E la Venier ha proseguito difendendo il canone. Una frecciata a Matteo Salvini? D'altronde non è una novità la battaglia del leader della Lega. Dopo l'ultimo Festival di Sanremo e le tensioni che hanno coinvolto alcuni vertici Rai, il viceministro ha detto che "ci sarà da fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Si parla del canone a Domenica In. Ad aprire l'argomento il cantante Morgan, ospite dinella puntata di domenica 9 aprile su Rai 1. Qui l'artista ha giustificato il canone dicendo che non ha senso appellarsi alla questione della "pubblicità". Eppure inizialmente la conduttrice ha capito che Morgan intendesse attaccare il canone, tanto da arrivare a dire: "Come? La Rai per tutto questoe tanto. Per fare dei bei programmi...". Ma subito Morgan le ha spiegato di essere d'accordo con lei. E laha proseguito difendendo il canone. Unaa Matteo? D'altronde non è una novità la battaglia del leader della Lega. Dopo l'ultimo Festival di Sanremo e le tensioni che hanno coinvolto alcuni vertici Rai, il viceministro ha detto che "ci sarà da fare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Canone Rai, sapevi che da questa età non si paga? Come disdirlo - GIANELL66749458 : @RaiNews @paolopetrecca1 @galeazzobignami @MarcoSilenzi @Bergaminus @Danton70 @edosyloslabini @giubileif… - italytosee : Chi paga il canone #RAI sostiene uno strumento della #propagandanazista che ha il fine ultimo di sterminare la popo… - Pablo15630026 : @NoneofOlvier @Carla501505 @repubblica Via c'entra?? Se i programmi in cui appare, vanno in onda in RAI, per dritto… - piera_bz : @flaviafratello Gli amici degli amici vanno alla cassa di mamma Rai a riscuotere ….. vomitando Pantalone paga -