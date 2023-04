La profezia di Padre Pio sul comportamento dei sacerdoti (Di domenica 9 aprile 2023) Un episodio profetico poco conosciuto, è raccontato dal Santo di Pietrelcina: Gesù gli è apparso rivelandogli aspetti della vita dei sacerdoti che gli causano molto dolore. Padre Pio ne rimane molto turbato e in un suo scritto rivolto al Padre confessore, racconta di come lo stesso Gesù sia assai sofferente. Padre Pio vede Gesù soffrire L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 aprile 2023) Un episodio profetico poco conosciuto, è raccontato dal Santo di Pietrelcina: Gesù gli è apparso rivelandogli aspetti della vita deiche gli causano molto dolore.Pio ne rimane molto turbato e in un suo scritto rivolto alconfessore, racconta di come lo stesso Gesù sia assai sofferente.Pio vede Gesù soffrire L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aliena53226680 : @IlRiccetto Poi c'e quel altro ramo dei Savoia...La profezia di Padre Pio etc. - SalvatoreDeSan1 : @adrianobusolin Adriano in realtà Gesù Cristo nostro signore e Dio Assunse la Natura Umana per noi peccati e delitt… -