La polizia israeliana sulla morte di Alessandro Parini: «Ucciso dall’impatto con l’auto. Atto premeditato: ha accelerato davanti ai turisti» (Di domenica 9 aprile 2023) È stato l’impAtto con l’auto condotta dall’arabo-israeliano Yousef Abu Jaber a uccidere Alessandro Parini, e non un i proiettili esplosi nel panico dell’evento, come invece era stato riportato nelle scorse ore. Questa mattina l’istituto di medicina legale Abu Kabir aveva smentito il dettaglio e ora lo confermano fonti della polizia – citate da Haaretz – che hanno effettuato l’autopsia sul corpo del giovane avvocato romano. Nessun proiettile né in punti vitali né alla gamba. sulla salma, invece, sono state trovate ferite compatibili con l’impAtto violento contro la Kia bianca. La polizia di Te Aviv, inoltre, ha escluso l’ipotesi dell’incidente stradale. Piuttosto, pare sicuro che l’attentatore abbia agito in modo ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) È stato l’impconcondotta dall’arabo-israeliano Yousef Abu Jaber a uccidere, e non un i proiettili esplosi nel panico dell’evento, come invece era stato riportato nelle scorse ore. Questa mattina l’istituto di medicina legale Abu Kabir aveva smentito il dettaglio e ora lo confermano fonti della– citate da Haaretz – che hanno effettuatopsia sul corpo del giovane avvocato romano. Nessun proiettile né in punti vitali né alla gamba.salma, invece, sono state trovate ferite compatibili con l’impviolento contro la Kia bianca. Ladi Te Aviv, inoltre, ha escluso l’ipotesi dell’incidente stradale. Piuttosto, pare sicuro che l’attentatore abbia agito in modo ...

