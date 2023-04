La nuova tendenza in tv è dare la possibilità a vip anziani come Iva Zanicchi, Orietta Berti e Gino Paoli, di dire la propria senza freni, che siano barzellette "sporche" o aneddoti piccanti... (Di domenica 9 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ormai qualche tempo fa, questa rubrica segnalò con un certo disappunto il fenomeno delle vecchie glorie dello spettacolo che si prestavano in televisione, e non solo, a interpretare la caricature di loro stesse, oggettivamente con un notevole successo. All’epoca, un importante personaggio, che lavora da anni accanto a queste star d’antan, mi chiamò per ringraziarmi dell’osservazione, nella quale si ritrovava pienamente. Avendo per molto tempo accompagnato e valorizzato il successo di molte dive nostrane, anche lui si rammaricava di come la smania di apparire le avesse portate quasi a ridicolizzarsi, pur di esserci. Dov’era finito il loro stile? Dove, l’elegante velo di riservatezza che dovrebbe avvolgere i miti? ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ormai qualche tempo fa, questa rubrica segnalò con un certo disappunto il fenomeno delle vecchie glorie dello spettacolo che si prestavano in televisione, e non solo, a interpretare la caricature di loro stesse, oggettivamente con un notevole successo. All’epoca, un importante personaggio, che lavora da anni accanto a queste star d’antan, mi chiamò per ringraziarmi dell’osservazione, nella quale si ritrovava pienamente. Avendo per molto tempo accompagnato e valorizzato il successo di molte dive nostrane, anche lui si rammaricava dila smania di apparire le avesse portate quasi a ridicolizzarsi, pur di esserci. Dov’era finito il loro stile? Dove, l’elegante velo di riservatezza che dovrebbe avvolgere i miti? ...

