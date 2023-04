La nonna gli regala un gratta e vinci per il compleanno: 18enne vince un milione di dollari (Di domenica 9 aprile 2023) Quando si suol dire un regalo che cambia la vita. Il dono di compleanno fatta da una nonna californiana al nipote per i suoi 18 anni si è rivelato a dir poco sorprendente: l’anziana gli ha regalato infatti un gratta e vinci e il giovane ha vinto così un milione di dollari. La notizia sta facendo il giro del mondo, rilanciata dai media statunitensi che sottolineano come, ironia della sorte, il gratta e vinci regalato dalla nonna al nipote si chiamasse proprio “The perfect gift”, ovvero “Il regalo perfetto”: “Mia mamma mi stava accompagnando ad andare a pesca, quando ho grattato e ho vinto abbiamo dovuto accostare con l’auto. Non ho ancora la patente e ho un milione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Quando si suol dire un regalo che cambia la vita. Il dono difatta da unacaliforniana al nipote per i suoi 18 anni si è rivelato a dir poco sorprendente: l’anziana gli hato infatti une il giovane ha vinto così undi. La notizia sta facendo il giro del mondo, rilanciata dai media statunitensi che sottolineano come, ironia della sorte, ilto dallaal nipote si chiamasse proprio “The perfect gift”, ovvero “Il regalo perfetto”: “Mia mamma mi stava accompagnando ad andare a pesca, quando hoto e ho vinto abbiamo dovuto accostare con l’auto. Non ho ancora la patente e ho undi ...

