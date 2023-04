La nonna gli regala un gratta e vinci, 18enne vince un milione di dollari (Di domenica 9 aprile 2023) Un colpo di fortuna ha cambiato la vita a un ragazzo di 18 anni della California. Il giovane quando ha ricevuto un gratta e vinci dalla nonna non poteva aspettarsi quello che sarebbe capitato pochi secondi dopo. Quando ha grattato il biglietto si è reso conto di aver vinto un milione di dollari. Della notizia ne parlano diversi media americani, che lo descrivono come “il regalo perfetto” (e non potrebbe essere altrimenti, dato che “perfect gift” è proprio il nome della lotteria). Il colpo di fortuna è avvenuto a Turlock, in California, dove lo scorso 6 aprile il 18enne, Kaleb Heng, stava per andare a pesca quando la nonna gli ha regalato il biglietto: a quel punto ha grattato e si è accorto di aver vinto. “Mia mamma mi ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Un colpo di fortuna ha cambiato la vita a un ragazzo di 18 anni della California. Il giovane quando ha ricevuto undallanon poteva aspettarsi quello che sarebbe capitato pochi secondi dopo. Quando hato il biglietto si è reso conto di aver vinto undi. Della notizia ne parlano diversi media americani, che lo descrivono come “il regalo perfetto” (e non potrebbe essere altrimenti, dato che “perfect gift” è proprio il nome della lotteria). Il colpo di fortuna è avvenuto a Turlock, in California, dove lo scorso 6 aprile il, Kaleb Heng, stava per andare a pesca quando lagli hato il biglietto: a quel punto hato e si è accorto di aver vinto. “Mia mamma mi ...

