La matematica non è un’opinione: la Sampdoria è in Serie B (Di domenica 9 aprile 2023) La Sampdoria non ha ancora la matematica certezza, ma la retrocessione in Serie B a questo punto sembra ormai sicura Il margine di distacco dalla quota salvezza per la Sampdoria è di 11 punti. Dopo l’incredibile sconfitta con la Cremonese, con due situazioni di vantaggio buttate al vento, il quadro è praticamente compromesso. Proviamo a ipotizzare una tabella, anche se è ovvio che il gioco è nelle mani di chi precede, se non rallenta ogni sforzo di rimonta blucerchiata è impossibile. A Marassi la Samp ospiterà da qui alla fine del torneo Spezia, Torino, Empoli e Sassuolo. Sono semplicemente obbligatori 12 punti e tutto si regge ovviamente non fallendo il primo appuntamento. In trasferta ci sono Lecce, Fiorentina, Udinese, Milan e Napoli. La speranza è che gli ultimi due viaggi siano con avversari rilassati, in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Lanon ha ancora lacertezza, ma la retrocessione inB a questo punto sembra ormai sicura Il margine di distacco dalla quota salvezza per laè di 11 punti. Dopo l’incredibile sconfitta con la Cremonese, con due situazioni di vantaggio buttate al vento, il quadro è praticamente compromesso. Proviamo a ipotizzare una tabella, anche se è ovvio che il gioco è nelle mani di chi precede, se non rallenta ogni sforzo di rimonta blucerchiata è impossibile. A Marassi la Samp ospiterà da qui alla fine del torneo Spezia, Torino, Empoli e Sassuolo. Sono semplicemente obbligatori 12 punti e tutto si regge ovviamente non fallendo il primo appuntamento. In trasferta ci sono Lecce, Fiorentina, Udinese, Milan e Napoli. La speranza è che gli ultimi due viaggi siano con avversari rilassati, in ...

