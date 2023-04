La Madonna e le lacrime di sangue | adesso finisce malissimo | chi rischia grosso

(Di domenica 9 aprile 2023) A Trevignano il Venerdì Santo somiglia ad una folata gelida, un giorno di aprile che ha quasi il sapore di gennaio. E questo freddo penetra anche nelle speranze di tanti che continuano ad arrivare qui per trovare risposte alle proprie ansie, alle proprie delusioni, al senso di vuoto che assedia. La gente che viene a Trevignano - sul lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma per vedere la Madonnina che piangedagli occhi, a sentire quello che ha da dire la autoproclamatasi veggente Gisella Cardia. Gente che non vuole credere all'ombra della truffa che si allunga sul Campo di Rose, dove si trova la Madonnina. Un investigatore privato ha presentato un esposto contro Gisella che sarà trasmesso alla procura di Civitavecchia, guarda caso luogo di un'altra famosa lacrimazione mariana. E saranno i magistrati a valutare se aprire o meno un'indagine. L'investigatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : Anno 2023, ci credono ancora. - HuffPostItalia : La Madonna di Trevignano 'piange' lacrime di maiale, esposto contro la custode veggente - Libero_official : Un investigatore privato ha presentato un esposto per fare chiarezza sulla Madonnina di #TrevignanoRomano che piang… - flamanc24 : RT @ESCLewisive: Madonna queste lacrime sono un cazzo di Möet & Chandon. - PiLu975 : RT @rep_roma: Madonna di Trevignano, le lacrime vere dei pentiti: 'Gisella Cardia è il demonio, le ho dato 123 mila euro. Moltiplicazione d… -

... la pentita Giuseppina Pesce contro la serie tv: "Non vi ho autorizzato a parlare di me" - Essere come Pablo Picasso facendo un testamento solidale -di Trevignano, l'ipotesi delle...Stando a quanto riferito dall'uomo nel documento, l'analisi in laboratorio delle "" prodotte dalla statuetta delladi Trivignano non darebbe spazio a dubbi: si tratta, infatti, di una ...A mettere in dubbio la veridicità del "baraccone mediatico" sorto intorno alledella statua dellaè stato un investigatore privato che due giorni fa si sarebbe presentato dai ...

«Le lacrime della Madonna di Trevignano Sangue di maiale», parte la denuncia contro la "veggente" Open

La vera storia del sangue di maiale sulla statua della Madonna di Trevignano Rispetto alla notizia che il sangue sulla statuetta della Madonna di Trevignano… Leggi ...