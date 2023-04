“La legge contro i disturbi alimentari? Così si torna indietro di 30 anni. Servono fondi ad hoc, ma il governo non ci ascolta” (Di domenica 9 aprile 2023) Il 14 marzo scorso, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha presentato il Disegno di legge dal titolo: ‘Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare’. Per commentarlo, FqMagazine ha raggiunto telefonicamente Stefano Tavilla, ideatore della Giornata del Fiocchetto Lilla, premiato lo scorso anno anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È una ripetizione di cose già fatte in passato“, ha esordito per poi spiegare, con delusione, perché questo Ddl non porterà da nessuna parte. “Non si possono ridurre in questo modo malattie di questo tipo – ha detto Tavilla, anche Presidente dell’Associazione Mi Nutro Di Vita e papà di Giulia, che soffriva di DCA, morta a 17 anni -. L’unico pregio è che si parla di ‘emergenza sociale’, perché di questo si tratta. Ma per il resto ci vuole dell’altro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Il 14 marzo scorso, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha presentato il Disegno didal titolo: ‘Disposizioni in materia didel comportamento alimentare’. Per commentarlo, FqMagazine ha raggiunto telefonicamente Stefano Tavilla, ideatore della Giornata del Fiocchetto Lilla, premiato lo scorso anno anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È una ripetizione di cose già fatte in passato“, ha esordito per poi spiegare, con delusione, perché questo Ddl non porterà da nessuna parte. “Non si possono ridurre in questo modo malattie di questo tipo – ha detto Tavilla, anche Presidente dell’Associazione Mi Nutro Di Vita e papà di Giulia, che soffriva di DCA, morta a 17-. L’unico pregio è che si parla di ‘emergenza sociale’, perché di questo si tratta. Ma per il resto ci vuole dell’altro. ...

