(Di domenica 9 aprile 2023) Stato di forma: lanon perde da due mesi in campionato, periodo in cui sono arrivate sei vittorie e un pareggio con tanto di successo sullantus nell'ultimo turno di Serie A. I biancocelesti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??Ieri perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della Roma e Lazio per la compravendita di calciatori dei d… - sportli26181512 : La Lazio vola, la Roma non si ferma, frenano Inter, Milan e Juve: il borsino della corsa Champions: La Lazio vola,… - Gazzetta_it : La Lazio vola, la Roma non si ferma, frenano Inter, Milan e Juve: il borsino della corsa Champions - flamanc24 : RT @liidsss: Noi tutti contenti, gli altri pensando di farci rosicare “Si, maestro Sarri che esce con l’AZ!!” Praticamente a leggere qua s… - aledeg_ : RT @liidsss: Noi tutti contenti, gli altri pensando di farci rosicare “Si, maestro Sarri che esce con l’AZ!!” Praticamente a leggere qua s… -

Il prossimo avversario è il Torino all'Olimpico, con gli impegni in trasferta contro Spezia e soprattutto l'Inter, che potrebbero cambiare ulteriormente i rapporti di forza Continua58 punti ..., la. Con una nuova vittoria pesante. Con tre punti in un big match che consolidano il secondo posto. Sette di vantaggio sulla quinta , prima delle escluse da una Champions che lanon ...... appoggia la mano sulla schiena di Alex Sandro che - con una buona dose di actors studio -in ... 'Il primo è l'1 - 0 della: si vede la spinta di Milinkovic ad Alex Sandro, ma la potenza non ...

La Lazio vola, la Roma non si ferma, frenano Inter, Milan e Juve: il borsino della corsa Champions La Gazzetta dello Sport

Il punto sullo stato di forma e il calendario delle squadre in corsa per qualificarsi per la prossima Champions League ...Con la rete realizzata contro la Juventus, l'attaccante della Lazio Zaccagni arriva alla doppia cifra e manda dei segnali al CT Mancini ...