Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Landucci al veleno contro #Mourinho 'Le sentenze non le fa lui' Avete letto? #Juventus #AsRoma #Roma #SerieA… - sportli26181512 : La #Juve al veleno contro #Mourinho: 'Le sentenze non le fa lui': In panchina al posto dell'influenzato Allegri nel… - call_the_kernel : @tuttosport Quale veleno? È quello che potrebbe dire chiunque in Italia, uno dei paesi più corrotti al mondo. Nel c… - infoitsport : Mourinho, veleno sulla Juve: 'Siamo in Italia, sicuri non abbia 59 punti?' - andrefass1 : @MarcoGiordano6 Cosa hai scritto quando De Roon lo azzoppo’ in un Juve Atalanta, lo costrinse alla sostituzione e D… -

TORINO - "Le sentenze non le fa lui" . Così Marco Landucci , vice di Massimiliano Allegri che ha guidato lanel match perso in casa della Lazio , ha replicato indirettamente a José Mourinho che dopo il successo della sua Roma sul campo del Torino ha lanciato una ' frecciata ' ai ...Mourinho sulla Roma terza in classifica e il - 15 della" Roma terza in classifica Eh ma siete sicuri che la Juventus non ha 59 punti In quel caso la Roma sarebbe quarta Siamo in Italia ", ...In un'intervista al 'Foglio', l'ex Roma Sabatini ha anche parlato dell'attuale situazione dei bianconeri: dettagli. L'ex Roma Walter Sabatini ha parlato in un'intervista esclusiva al 'Foglio, durante ...

Mourinho, veleno sulla Juve: "Siamo in Italia, sicuri non abbia 59 punti" Tuttosport

In panchina al posto dell'influenzato Allegri nel match perso dalla Juve in casa della Lazio, il vice Landucci ha replicato a distanza alla frecciata lanciata ai bianconeri dal tecnico della Roma: cos ...Una sconfitta che fa male, che brucia e lascia tanta rabbia. Si vero, l’episodio del primo gol della Lazio, da annullare per il fallo di Savic su Sandro, ma onestà ci impone di ...