La guerra tra correnti è già scoppiata | malumori diffusi | tutti contro Schlein

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 aprile 2023) Come un domino, uno dopo l'altro isul nuovo Partito democratico di Ellysono venuti allo scoperto. La minoranza interna è stupita, sorpresa e delusa per le scelte della leader, che ha cercato di togliere potere allee voluto disegnare un partito a sua immagine e somiglianza. Con i mal di pancia che sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi. Il Corriere della Sera fa un quadro della situazione interna: Base Riformista e Giovani turchi restano in silenzio, soffrono invece i cattolici. “Mugugnano i riformisti, per l'evidente spostamento del timone a sinistra e perché pensano chenon abbia ricambiato il senso di responsabilità che hanno mostrato accettando la gestione unitaria. E se Bonaccini fa di tutto per placare i suoi e prepara messaggi di unità e pacificazione, sottovoce i ...