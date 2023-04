La guerra nascosta: ecco perché Putin vuole prendere le ferrovie ucraine (Di domenica 9 aprile 2023) Il conflitto in Ucraina sembra sospeso in attesa degli sviluppi primaverili, quando da ambo le parti saranno maturate le condizioni per possibili offensive: Kiev potrebbe cercare di sfondare la linea del fronte meridionale, una volta ricevuti mezzi sufficienti allo scopo (tra cui i carri armati di fabbricazione occidentale) e dopo aver completato l’addestramento del personale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 aprile 2023) Il conflitto in Ucraina sembra sospeso in attesa degli sviluppi primaverili, quando da ambo le parti saranno maturate le condizioni per possibili offensive: Kiev potrebbe cercare di sfondare la linea del fronte meridionale, una volta ricevuti mezzi sufficienti allo scopo (tra cui i carri armati di fabbricazione occidentale) e dopo aver completato l’addestramento del personale InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCinquegr2 : Nella 3° ed ultima guerra mondiale non si potranno comprare ne acqua ne cibo con tutti milioni che hanno, sara' tut… - Massimo90598419 : @SpanchoVilla Questa è molte altre verità sono contenute nel mio libro LA GUERRA NASCOSTA con Giampaolo Cadalanu pe… - MarcoAmbrosett1 : RT @tankerenemytv: ??Attacco dal cielo: Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi: - il_kuzzo : Morire per fame nella guerra nascosta. La carestia senza prove del Tigrè - EngedaHailu4 : Morire per fame nella guerra nascosta. La carestia senza prove del Tigrè | Visto da Vicino di Maria Serena Natale -