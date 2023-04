La giunta dem fa un bando | lo vince il figlio del senatore Pd Verini Polemiche a Spoleto

(Di domenica 9 aprile 2023) È diventato anche un caso politico la nomina di SaveriodelPd Walteralla direzione Sistema Museale del Comune di. Ildel plenipotenziario dem dell’Umbria ed ex portavoce di Veltroni, come riporta oggi Libero, ha vinto ilpubblico che gli affida per tre anni la guida del super-polo, che riunirà in una fondazione tutte le strutture culturali del territorio del comune spoletino. La nomina è arrivata dopo mesi die diatribe, dovute alla scadenza del mandato di Marco Tonelli, direttore della Galleria d’Arte Moderna Carandente di Palazzo Collicola che rientrerà nel nuovo complesso museale. LEGGI ANCHE Salvini: «Il centrodestrarà in Umbria. Berlusconi? Patti chiari, ...

