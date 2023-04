La Germania scende in piazza a Pasqua per la pace | più di 100 le manifestazioni in tutto il Paese

(Di domenica 9 aprile 2023) Sono oltre 100 leper laorganizzate in tutta ladurante il fine settimana di: le prime già giovedì Santo a Erfurt, Friburgo, Chemnitz, Gronau. Quest’ultima, dopo un minuto di silenzio per le vittime della guerra, si è diretta verso un impianto per l’arricchimento dell’uranio e ne ha chiesto la chiusura. “Stiamo manifestando contro la corsa internazionale agli armamenti -ha spiegato un portavoce dei manifestanti- e le armi nucleari, contro qualsiasi uso dell’energia nucleare”. Per il movimento pacifista tedesco i raduni disono una tradizione che dura da decenni: prima contro la Nato e la Guerra Fredda, poi per chiedere il ritiro da Afghanistan, Iraq e lo stop alle varie ‘missioni di’. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina i pacifisti ...

Il cambio euro dollaro ha perso trazione scendendo provvisoriamente sotto 1,0900 dopo che i dati sulle buste paga non agricole statunitensi hanno segnato un aumento di 236.000 unità.Come avvenuto in Spagna e Germania, anche in Italia l'inflazione tira il fiato. A marzo la corsa dei prezzi scende al 7,7% su base annua nei dati provvisori dell'Istat, dal 9,1% di febbraio, e segna i ...