La Feralpisalò fa la storia: sale in B per la prima volta (Di domenica 9 aprile 2023) Nel calcio vi è la tendenza nel cercare costantemente le favole. Forse perché in fondo riportano ad un periodo in cui gli sviluppi erano sempre a lieto fine e istintivamente questo ci fa sentire sicuri. Questa volta però per trovarne una, non bisogna scavare nemmeno eccessivamente. Facciamo un salto in Serie C per parlare della Feralpisalò e di come i verdeblù si preparano a lasciare la terza serie per affermarsi in Serie B. Un passaggio storico, approdano per la prima volta nel campionato cadetto, che diventa clamoroso nel momento in cui si va a ricercare la data di nascita della società. Risale al 2009 e in 15 anni i Leoni del Garda hanno costruito un autentico miracolo. La Feralpisalò riscrive la sua storia e sale in B

FeralpiSalò, club nato 14 anni fa e ora tra i grandi Quattordici campionati di serie C e poco meno di quattordici anni dalla fusione tra Feralpi Lonato e Salò Valsabbia . Tanto ci ha messo la FeralpiSalò per compiere il gran balzo. La storia verdeblù è breve, ma intensa. L'11 giugno 2009 viene sancita la fusione tra i due club che militano in serie D, meno di due mesi dopo la neonata ... FeralpiSalò nella storia: prima volta in Serie B con il ds più giovane nel calcio, è l'ex giornalista di 26 anni Andrea Ferretti Andrea Ferretti , un ragazzo che faceva il giornalista ed è diventato parte della storia oggi con la FeralpiSalò : prima team manager, poi direttore tecnico, infine ds. Scalata da giovane ... Serie C, la Feralpisalò batte la Triestina e conquista la B per la prima volta nella sua storia, è festa per i Leoni del Garda Il 4 settembre 2011 la neo fondata Feralpisalò faceva il suo esordio in Serie C " ai tempi ancora Lega Pro Prima Divisione " al "Nereo ... Già da inizio partita c'era odore di storia sulle rive del Garda. Quattordici campionati di serie C e poco meno di quattordici anni dalla fusione tra Feralpi Lonato e Salò Valsabbia . Tanto ci ha messo laper compiere il gran balzo. Laverdeblù è breve, ma intensa. L'11 giugno 2009 viene sancita la fusione tra i due club che militano in serie D, meno di due mesi dopo la neonata ...Andrea Ferretti , un ragazzo che faceva il giornalista ed è diventato parte dellaoggi con la: prima team manager, poi direttore tecnico, infine ds. Scalata da giovane ...Il 4 settembre 2011 la neo fondatafaceva il suo esordio in Serie C " ai tempi ancora Lega Pro Prima Divisione " al "Nereo ... Già da inizio partita c'era odore disulle rive del Garda. La favola Feralpisalò scrive la storia: è promossa per la prima volta ... Fanpage.it