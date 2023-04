La FeralpiSalò è in Serie BKT (Di domenica 9 aprile 2023) La FeralpiSalò è nella storia: dopo la vittoria per 1 a 0 sulla Triestina (decisiva la rete di Butic) e la sconfitta nel pomeriggio della Pro Sesto con il Piacenza, la squadra di Vecchi conquista matematicamente con due giornate di anticipo la Serie BKT.Un benvenuto ai gardesani da tutta la famiglia della Lega Serie B per questa storica impresa. In particolare il presidente Mauro Balata ha voluto con un tweet salutare questa incredibile cavalcata: ‘Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società ambiziosa’. Fonte articolo e foto: www.legab.it Seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 9 aprile 2023) Laè nella storia: dopo la vittoria per 1 a 0 sulla Triestina (decisiva la rete di Butic) e la sconfitta nel pomeriggio della Pro Sesto con il Piacenza, la squadra di Vecchi conquista matematicamente con due giornate di anticipo laBKT.Un benvenuto ai gardesani da tutta la famiglia della LegaB per questa storica impresa. In particolare il presidente Mauro Balata ha voluto con un tweet salutare questa incredibile cavalcata: ‘Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società ambiziosa’. Fonte articolo e foto: www.legab.ita24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

