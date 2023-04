La corsa disperata per salvare il rinoceronte bianco dall’estinzione totale: gli ultimi due esemplari esistenti al mondo vengono sorvegliati 24 ore su 24 (Di domenica 9 aprile 2023) Ormai è già ritenuto “estinto in natura” ma i ricercatori stanno provando il tutto per tutto per cercare di salvare questa specie dall’estinzione. Stiamo parlando del rinoceronte bianco settentrionale, inserito nella Lista Rossa della Iucn, l’inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Nel marzo del 2018 era morto infatti in Kenya Sudan, l’ultimo esemplare maschio di questa specie: adesso, cinque anni dopo, il suo corpo è stato imbalsamato ed esposto all’interno del National Museum di Nairobi, come monito affinché si faccia il possibile per salvare questa sottospecie. Al mondo esistono infatti al momento solo due esemplari femmina (sua figlia Najin e sua nipote Fatu) e gli esperti stanno tentando il tutto per tutto: hanno prelevato i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Ormai è già ritenuto “estinto in natura” ma i ricercatori stanno provando il tutto per tutto per cercare diquesta specie. Stiamo parlando delsettentrionale, inserito nella Lista Rossa della Iucn, l’inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Nel marzo del 2018 era morto infatti in Kenya Sudan, l’ultimo esemplare maschio di questa specie: adesso, cinque anni dopo, il suo corpo è stato imbalsamato ed esposto all’interno del National Museum di Nairobi, come monito affinché si faccia il possibile perquesta sottospecie. Alesistono infatti al momento solo duefemmina (sua figlia Najin e sua nipote Fatu) e gli esperti stanno tentando il tutto per tutto: hanno prelevato i loro ...

