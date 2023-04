La classifica delle città italiane nelle quali si impreca di più | Brescia è al secondo posto

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 9 aprile 2023) Considerata una lingua musicale ed elegante dai turisti di tutto il mondo, anche l’italiano ha una sua storia informale e quindi un suo rapporto con la volgarità: lezioni sono molto diffuse e utilizzate di frequente nel linguaggio colloquiale, per dare forza a espressioni gioiose, rabbiose o divertenti, oppure per esprimere momenti di difficoltà e malcontento. Preply ha realizzato uno studio sullesidi più, dal quale emergono risultati curiosi, non solo per quanto riguarda la frequenzazioni, ma anche per la tipologia e i luoghi neivengono più utilizzate. L’analisi rivela che in Italia siin media 8,91 volte al giorno e che sono gli uomini a farlo ...