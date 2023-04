La Cina torna a minacciare Taiwan: 9 navi da guerra e 58 caccia intorno all’isola. Usa: “Invitiamo Pechino alla moderazione” (Di domenica 9 aprile 2023) La Cina continua a minacciare Taiwan. E lo fa nel secondo giorno di esercitazioni ordinate da Pechino, dopo il nuovo picco di tensione raggiunto tra la Repubblica Popolare, Taipei e gli Stati Uniti che sostengono l’autonomia della ‘isola ribelle’. Nove navi da guerra e 58 aerei cinesi si sono schierate intorno a Taiwan, come reso noto dal ministero della Difesa dell’isola che ha aggiunto di monitorare i “movimenti militari cinesi attraverso un sistema congiunto di sorveglianza e ricognizione dell’intelligence”. Proprio queste operazioni di sorveglianza hanno rivelato che gli aerei da guerra individuati fino alle 12 ora locale (le 6 in Italia) includevano un mix di jet da combattimento e bombardieri. Durante le esercitazioni militari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Lacontinua a. E lo fa nel secondo giorno di esercitazioni ordinate da, dopo il nuovo picco di tensione raggiunto tra la Repubblica Popolare, Taipei e gli Stati Uniti che sostengono l’autonomia della ‘isola ribelle’. Novedae 58 aerei cinesi si sono schierate, come reso noto dal ministero della Difesa dell’isola che ha aggiunto di monitorare i “movimenti militari cinesi attraverso un sistema congiunto di sorveglianza e ricognizione dell’intelligence”. Proprio queste operazioni di sorveglianza hanno rivelato che gli aerei daindividuati fino alle 12 ora locale (le 6 in Italia) includevano un mix di jet da combattimento e bombardieri. Durante le esercitazioni militari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La Cina torna a minacciare Taiwan: 9 navi da guerra e 58 caccia intorno all’isola. Usa: “Invitiamo Pechino alla mod… - Nicola23453287 : RT @LaSignoraLupo: Mazzucco: 'Che questo mondo continui indisturbato no, ormai è stato disturbato. Dalle dichiarazioni di Russia e Cina orm… - MCavicchini : RT @LaSignoraLupo: Mazzucco: 'Che questo mondo continui indisturbato no, ormai è stato disturbato. Dalle dichiarazioni di Russia e Cina orm… - bizjuices : RT @LaSignoraLupo: Mazzucco: 'Che questo mondo continui indisturbato no, ormai è stato disturbato. Dalle dichiarazioni di Russia e Cina orm… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Per attaccare la Cina torna di moda il Tibet -