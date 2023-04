La Cina è vicina? Non sembrerebbe proprio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 aprile 2023) Giocare a nascondino non si confà agli adulti, soprattutto se fatto per lo scopo che è a esso connaturato, quello di divertirsi. Si apprende invece di prima mano quanto è accaduto una volta che sono ripartiti per le loro sedi la Commissario europea Von der Leyen e il Premier francese Macron. Se si tratta di uno scherzo, esso è certo di cattivo gusto. L’ argomento Taiwan, anche se a margine, era stato dato come di possibile ridimensionamento durante i colloqui dei due ospiti europei con il primo cittadino cinese che li ha ospitati. All’indomani quest’ultimo ha deciso di augurare buona Pasqua al governo di Taiwan inviando una congrua schiera di mezzi militari nella zona del canale che divide quell’ isola dal continente. Motivo ufficiale è che l’operazione definita impropriamente esercitazione finalizzata a confermare la supremazia cinese in quel tratto di mare ha molte premesse in comune ...