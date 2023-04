La bolla immobiliare sta ufficialmente scoppiando: si parte dalla Svezia e Case Green è il colpo di grazia (Di domenica 9 aprile 2023) La bolla immobiliare inizia la sua fase di scoppio e la nuova direttiva europea può aggiungere ulteriori problemi. I prezzi delle abitazioni in Svezia stanno continuando a scendere. E’ il nono mese consecutivo di flessione perché l’inflazione è elevata e i mutui sono sempre più cari. Potrebbe apparire che i problemi del mercato immobiliare svedese non ci riguardino ma non è così. Sul mondo immobiliare pesa una grossa bolla che secondo gli esperti potrebbe già aver iniziato la sua fase di scoppio. bolla immobiliare: arriva lo scoppio che può travolgere il settore – ilovetrading.itUna bolla non è altro che il gonfiarsi di valori in maniera irrazionale. Questi valori salgono in modo regolare e poi crollano di colpo. La ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 9 aprile 2023) Lainizia la sua fase di scoppio e la nuova direttiva europea può aggiungere ulteriori problemi. I prezzi delle abitazioni instanno continuando a scendere. E’ il nono mese consecutivo di flessione perché l’inflazione è elevata e i mutui sono sempre più cari. Potrebbe apparire che i problemi del mercatosvedese non ci riguardino ma non è così. Sul mondopesa una grossache secondo gli esperti potrebbe già aver iniziato la sua fase di scoppio.: arriva lo scoppio che può travolgere il settore – ilovetrading.itUnanon è altro che il gonfiarsi di valori in maniera irrazionale. Questi valori salgono in modo regolare e poi crollano di. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocarezzano : Altro articolo che spiega meglio il problema della bolla immobiliare milanese. - semeraro_g : RT @MinutemanItaly: Bolla immobiliare in arrivo in USA, e sarà tsunami anche in Europa. Lo sanno tutti, anche i cinesi... - galata_mf : RT @MinutemanItaly: Bolla immobiliare in arrivo in USA, e sarà tsunami anche in Europa. Lo sanno tutti, anche i cinesi... - RediStefano : RT @MinutemanItaly: Bolla immobiliare in arrivo in USA, e sarà tsunami anche in Europa. Lo sanno tutti, anche i cinesi... - AretusaMoro : RT @MinutemanItaly: Bolla immobiliare in arrivo in USA, e sarà tsunami anche in Europa. Lo sanno tutti, anche i cinesi... -