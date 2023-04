(Di domenica 9 aprile 2023) Da quando si è chiusa Wrestlemania 39 lo scorso weekend, l’argomento più caldo del momento è sicuramente la sconfitta di Cody Rhodes – che ha sopreso molti – e dunque ildiche non è stato interrotto nell’evento di wrestling più importante al mondo, come gran parte di fan si auspicava dopo quasi 3 anni di dominio. Al momento, il Tribal Chief detiene il titolo massimo da ben 951 giorni. Una scelta che ha creato divisioni non solo tra gli appassionati ma anche tra gli stessi protagonisti del ring: uno di questi è l’hall of famer ed eroe olimpico, contrario alla strada intrapresa dalla WWE e di cui ha parlato nell’ultimo episodio del suo podcastShow. “Tre anni sono troppi, non costruiscono altre star” “Non voglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Il regno di Roman Reigns? Troppo lungo e può annoiare' - TSOWrestling : Il pensiero che spacca la fanbase #WWE #TSOW #TSOS - yoyoyoyyes : @LafaReao Beh si meritava più lui il collo spezzato che Brock Lesnar con la Shooting star Press, a WrestleMania su Kurt Angle. - DarkChocolat__ : RT @kerlisha_: Triple H John Cena Rey Mysterio Eddie Guerrero Kurt Angle - kerlisha_ : Triple H John Cena Rey Mysterio Eddie Guerrero Kurt Angle -

Dovremo quindi dargliene di santa ragione controllando star come Brock Lesnar,e The Undertaker, il tutto ripercorrendo gli eventi accaduti tramite filmati di repertorio (talvolta ricreati ...... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, come Eric Bischoff e, sia a livello di show: potremo ...Si parte dall'ECW One Night Stand 2006 contro Rob Van Dam, si torna poi alle sfide cone Undertaker e via così, con le rivalità con Edge, AJ Styles, la fiera del suplex a cui lo sottopone ...

Kurt Angle pensa che il regno di Reigns sia troppo lungo The Shield Of Wrestling

Da quando si è chiusa Wrestlemania 39 lo scorso weekend, l'argomento più caldo del momento è sicuramente la sconfitta di Cody Rhodes - che ha sopreso molti - e dunque il regno di Roman Reigns che non ...L'Eroe Olimpico è preoccupato per il destino della WWE che sembra voler continuare a pushare sempre le solite persone, specialmente Roman Reigns, che ha iniziato a stancare tantissimi fans ...