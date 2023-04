Kristen Stewart, dal teen movie al cinema d’autore (Di domenica 9 aprile 2023) Il 9 Aprile 1990 nasce l’attrice statunitense Kristen Stewart. Resa celebre dal ruolo della introversa Bella Swan nella saga Twilight (2008-2012), è riuscita a prendere le distanze dall’etichetta di teen star diventando un grande volto del cinema d’autore internazionale. Da quello intramontabile di Woody Allen, al più coraggioso di Cronenberg passando per quello raffinato di Pablo Larrain e Olivier Assayas. Dopo aver diretto due cortometraggi è a lavoro sul suo primo lungometraggio, un adattamento cinematografico di “La cronologia dell’acqua” di Lidia Yuknavitch. È diventata un’icona indiscussa di stile, a partire dalla collaborazione con il marchio di Chanel, di cui è testimonial dal 2013. Indimenticabili i suoi pantaloncini neri sul Red Carpet degli Oscar 2022. Dopo essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Il 9 Aprile 1990 nasce l’attrice statunitense. Resa celebre dal ruolo della introversa Bella Swan nella saga Twilight (2008-2012), è riuscita a prendere le distanze dall’etichetta distar diventando un grande volto delinternazionale. Da quello intramontabile di Woody Allen, al più coraggioso di Cronenberg passando per quello raffinato di Pablo Larrain e Olivier Assayas. Dopo aver diretto due cortometraggi è a lavoro sul suo primo lungometraggio, un adattamentotografico di “La cronologia dell’acqua” di Lidia Yuknavitch. È diventata un’icona indiscussa di stile, a partire dalla collaborazione con il marchio di Chanel, di cui è testimonial dal 2013. Indimenticabili i suoi pantaloncini neri sul Red Carpet degli Oscar 2022. Dopo essere ...

