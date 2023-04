Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventisettesima puntata del 9 aprile 2023, per la Pasqua il programma propone viaggio da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia. In collegamento da Reykjavík ci sarà Roberto Luigi Pagani che, dopo aver insegnato Linguistica e Paleografia all’Università d’Islanda, si occupa di far conoscere la cultura islandese attraverso blog, social e libri. ospiti di ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 aprile 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventisettesimadel 9, per la Pasqua il programma propone viaggio da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia. In collegamento da Reykjavík ci sarà Roberto Luigi Pagani che, dopo aver insegnato Linguistica e Paleografia all’Università d’Islanda, si occupa di far conoscere la cultura islandese attraverso blog, social e libri.di ...

