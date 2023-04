Keanu Reeves | non immaginate cosa porta al polso | quest’orologio vale tantissimo

(Di domenica 9 aprile 2023)indossa un orologio chemigliaia di dollari: bellezza ed eleganza per uno degli attori più amati di Hollywood. Sono veramente pochissime le persone che non conoscono, celebre attore di Hollywood famoso non soltanto per il suo talento nella recitazione, ma anche per il suo buon cuore e per le sue attività filantropiche, oltre che per una bellezza davvero incredibile. L’orologio indossato damigliaia di euro…ma non solo (foto: ANSA/EPA/TOLGA AKMEN) – grantennistoscana.itCon performance in film come quelli della saga di Matrix o di John Wick, oppure in altre pellicole di successo tra cui Speed, L’avvocato del diavolo, Piccolo Buddha e John Constantine, è entrato nella storia ottenendo una popolarità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eele_naa : @Muraa____ @NickTandem Mura sembra il figlio di keanu reeves e patrick bageman - davrkness : Comunque quando si parla di John Wick io non sono meglio di un uomo etero urlerei al capolavoro pure se Keanu Reeve… - yicolai_ : @BorbZzzzz AHHHHHHHHHHH YA ENTENDI bueno ni le preste atencion a eso jsjsjsjjssj solo lei lo bonito que es keanu reeves - Arypigliate : @JediPerLItalia John Wick cambia caricatori e finisce proiettili, quindi sta una spanna sopra a prescindere. Anzi,… - rinto_wahyudi8 : RT @Keanu_Reeves_IT: Keanu Reeves: 'Il mio ricordo più bello di River Phoenix' -

La saga di John Wick - incentrata sull'ex sicario a pagamento interpretato da- è destinata a concludersi, probabilmente, con il quarto capitolo - attualmente nelle sale. Come trapelato da numerosi rumor - confermati anche dalla produttrice Erica Lee - il franchise ...... magari trovando altri alleati lungo la strada" Voto della critica: *** - JOHN WICK 4 " ore 20.45 - di Chad Stahelski - con, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki ...Ma non perché è mia moglie" John Wick 4,: "Non salto più come prima ma con i pugnali ci so ancora fare" Marco Cassetta: "Il padel è solo per gli scarsi Chiedetelo a Federer" ...

Keanu Reeves, non immaginate cosa porta al polso: quest’orologio vale tantissimo Grantennis Toscana

In John Wick 4 Keanu Reeves torna per un ultimo sogno febbrile di violenza e caos, dando la possibilità di vedere il personaggio di John Wick inseguire quel genere di vendetta contro i ricchi e gli on ...Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, ha raccontato di aver chiesto consiglio a Kevin Feige in merito alla costruzione del franchise ...