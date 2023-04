Juventus-Napoli, biglietti in vendita da martedì 11 aprile (69 euro) (Di domenica 9 aprile 2023) I biglietti per Juventus-Napoli in programma domenica 23 aprile allo Stadium di Torino saranno in vendita a partire da martedì 11 alle 10. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è di 69 euro. Ne dà comunicazione il Napoli con un comunicato pubblicato sul suo sito. Saranno in vendita, a partire da martedì 11 aprile 2023, i biglietti per Juventus-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Juventus Stadium di Torino. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: – prezzo del tagliando: € 69,00 + commissioni web; – inizio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Iperin programma domenica 23allo Stadium di Torino saranno ina partire da11 alle 10. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è di 69. Ne dà comunicazione ilcon un comunicato pubblicato sul suo sito. Saranno in, a partire da112023, iper, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 232023 alle ore 20:45 allo stadioStadium di Torino. Ladei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: – prezzo del tagliando: € 69,00 + commissioni web; – inizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 36 - Dalla prima vittoria di Thiago #Motta in questo campionato alla guida del #Bologna (11a giornata), solo Napoli… - sscnapoli : ?? #JuveNapoli, biglietti in vendita da martedì 11 aprile. Le modalità di acquisto ?? - capuanogio : Bella partita, vittoria #Lazio che vale la fuga nel campionato per la #ChampionsLeague alle spalle del #Napoli.… - NapoliAddict : 'Juventus in Serie B': Pasqua indigesta, 'sentenza' da Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - napolista : #JuventusNapoli, biglietti in vendita da martedì 11 aprile (69 euro) Il comunicato del Napoli. In attesa che decid… -