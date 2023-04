Juventus: c’è una cosa che solo Kostic sa fare (Di domenica 9 aprile 2023) Kostic l’asso della Juventus in grade di fornire assist in tutte le competizioni: dalla A alla Champions, i numeri del serbo La Juventus 2022-23 ha giocato in 4 competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. C’è un solo giocatore che è riuscito a lasciare un segno tangibile in tutti i contesti ed è Kostic. L’ala della Serbia ha infatti confezionato assist vincenti ovunque: in quantità seriale in Serie A, ma non sono mancati anche altrove. In Champions a Parigi quando ha messo sulla testa di McKennie il pallone per superare Donnarumma; in Europa League con il cross calibrato per di Maria nella gara casalinga col Friburgo; infine, in Coppa Italia ha propiziato il gol di Bremer che ha permesso alla Juve di superare la Lazio. Nessuno, invece, finora è riuscito a segnare in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023)l’asso dellain grade di fornire assist in tutte le competizioni: dalla A alla Champions, i numeri del serbo La2022-23 ha giocato in 4 competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. C’è ungiocatore che è riuscito a lasciare un segno tangibile in tutti i contesti ed è. L’ala della Serbia ha infatti confezionato assist vincenti ovunque: in quantità seriale in Serie A, ma non sono mancati anche altrove. In Champions a Parigi quando ha messo sulla testa di McKennie il pallone per superare Donnarumma; in Europa League con il cross calibrato per di Maria nella gara casalinga col Friburgo; infine, in Coppa Italia ha propiziato il gol di Bremer che ha permesso alla Juve di superare la Lazio. Nessuno, invece, finora è riuscito a segnare in ...

