Juvemania | se anche per Sarri c’era la spinta di Milinkovic-Savic… Cosa faceva Irrati al Var?

Commenta per primo L'avevamo scritto che qualche polemica, dopo l'incontro di campionato, avrebbe potuto esserciin Coppa Italia. Altro che qualche. E non è una bella cosa. Ma parliamo della squadra arbitrale: il fallo di mano è fallo di mano, e dopo quello che è successo a San Siro non potevano non ......per primo Il nuovo appuntamento diritorna sul successo della Juventus di ieri sera, ai danni del Verona. Non si può essere soddisfatti della prestazione dei bianconeri, come dimostra...Commenta per primo Entro questo mese si chiude la seconda tranche di inchiesta, quella relativa alla manovra stipendi e compensi agli agenti. Ivi compresala parte relativa alle partnership sospette con le società amiche. Ma come può chiudersi questo filone quando ci sono altre sei procure che stanno indagando sugli altri club Magari viene pure ...

