Juve | Vlahovic a secco | infortunato e senza social Dopo la Lazio ha cancellato il profilo su Instagram

(Di domenica 9 aprile 2023) Che sia un momento no per Dusanlo si vede in campo. L’attaccante dellaè avulso dal gioco della sua squadra e non...

Questa volta è la Lazio a subire, ma i tentativi dellanaufragano in una splendida giocata di ... Due grandi squadre comunque dove nessuno dei protagonisti, tranne l'acciaccatoe il ...Infatti la panchina dellalo capisce e lo cambia al volo'. Di Bello ha ignorato anche un pestone disu Felipe Anderson. Quanto al gol di Milinkovic , il Corriere dello Sport scrive: '...Dispiace dirlo, ma in questo momento, conin campo, si gioca in dieci uomini. Adesso dobbiamo pensare alla partita di Europa League, dove non ci possiamo permettere errori come quelli di ...

Juve, infortunio per Vlahovic | Serie A Calciomercato.com

La prova dell'arbitro Di Bello all'Olimpico analizzata dagli esperti Saccani e Marelli: tutti d'accordo il gol di Milinkovic-Savic era da annullare ...Che sia un momento no per Dusan Vlahovic lo si vede in campo. L’attaccante della Juve è avulso dal gioco della sua squadra e non segna in Serie A da più di due mesi (dal 7 febbraio). La conferma però ...