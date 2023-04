Juve, senti Bergomi: 'Che volo di Alex Sandro!' (Di domenica 9 aprile 2023) Dagli studi di Sky Sport, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha commentato il gol di Milinkovic-Savic e la spinta su Alex Sandro:... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Dagli studi di Sky Sport, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe, ha commentato il gol di Milinkovic-Savic e la spinta suSandro:...

Lazio - Juve, Landucci: 'Meritavamo il pari. Milinkovic Decide l'arbitro' ROMA - " Il gol di Milinkovic Decide l'arbitro... Se senti quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve dicono che è fallo. Decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo fatto un primo ... Lazio - Juventus, Landucci mastica amaro: 'Il calcio l'ha inventato il diavolo...' Se senti i giocatori e l'allenatore della Lazio dicono che era fallo, i giocatori della Juve che era fallo, ma accettiamo le decisioni di arbitro e Var'. Lazio - Juventus, Landucci: 'Non passeremo ... Juventus, senti l'ex Boniek: 'Tra i migliori d'Europa' Juventus, l'ex Boniek intervistato da 'TVPLAY' ha parlato in esclusiva del match di domani e anche del mister Allegri: tutti i dettagli. Juventus, domani ci sarà una sfida molto importante per i ... Juve, senti Bergomi: 'Che volo di Alex Sandro!' Dagli studi di Sky Sport, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha commentato il gol di Milinkovic-Savic e la spinta su Alex Sandro: "L'ho visto in diretta e da subito mi era sembrato fallo, ... Juventus, tutte le risposte che i tifosi aspettano Qualcuno poi dovrà spiegarlo ai tifosi della Juventus. Perché la sua curva viene chiusa e quella della Lazio no Perché viene convalidato il gol di Milinkovic dopo la clamorosa spinta su Alex Sandro