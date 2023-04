Juve, Rabiot come il 'vecchio' Pogba: dopo 7 anni un centrocampista da record... (Di domenica 9 aprile 2023) Con la rete segnata contro la Lazio, Adrien Rabiot arriva a 10 reti stagionali. record personale per il francese, che non era mai andato oltre... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Con la rete segnata contro la Lazio, Adrienarriva a 10 reti stagionali.personale per il francese, che non era mai andato oltre...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : MAGIE E PROTESTE. SI FERMA LA JUVE Nel primo tempo proteste per il gol di Milinkovic seguite dal gol di Rabiot. Ne… - flamanc24 : RT @DAZN_IT: Milinkovic da due passi, Rabiot entra in porta con il pallone ? Polemiche e spettacolo all'Olimpico ?? Come finisce Lazio-Juve… - salvoguida23 : RT @FabrizioFERRARl: La #Lazio batte la #Juve. Polemiche #bianconere per il gol di #MilinkovicSavic, ma #Rabiot nella foga di voler colpire… - Delorean861 : RT @rabiotmachia: Quindi, nell’unica partita in cui SMS riesce a non scomparire contro Rabiot, mio figlio chiude con un gol e da migliore i… - starmavericksab : RT @FabrizioFERRARl: La #Lazio batte la #Juve. Polemiche #bianconere per il gol di #MilinkovicSavic, ma #Rabiot nella foga di voler colpire… -