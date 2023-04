Juve | Milinkovic-Savic nel destino | il suo futuro dipende dalla Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : L'arbitraggio di #DiBello è mediocre.L' intervento di #Milinkovic è di certo dubbio pur se il VAR ha giudicato trop… - tuttosport : ??? “Il gol di Milinkovic? Da lontano mi sembrava fallo, ma la Juve poteva finire in 9” ??? Sarri dopo la vittoria de… - fabiovalenza : RT @salomone_l: Che Lazio. Milinkovic e Zaccagni piegano la Juve: è fuga Champions anche se la strada è lunga. Applausi per tutti, Sarrismo… - ProfgioGa : RT @tuttosport: Juve, da annullare il gol di Milinkovic e... il primo tempo bianconero ? Le parole del direttore dopo Lazio-Juventus ?? #t… - MauroVari : Cari Juventini,comunque la Juve,in reazione a quel gol di #Milinkovic tanto contestato,ha pareggiato subito eh,senz… -

Lazio, Sarri: "GolLadoveva finire in nove" . Lazio, Sarri: "Zaccagni Mancini lo lasci a noi" . Zaccagni: "Tacco Luis Alberto Provato in allenamento" . Lazio, Sarri: "Orgoglioso ...ROMA - La Lazio consolida il secondo posto.battuta 2 - 1 con i gol die Zaccagni. Di Rabiot la rete del momentaneo 1 - 1. Sono 58 punti in classifica, +5 sulla Roma +6 sul Milan quarto . Una vittoria pesantissima in un Olimpico ..."Il gol diviziato da un fallo su Alex Sandro La mia impressione è che si sarebbe potuto fischiare fallo, ma anche che laavrebbe potuto finire in nove per il fallo da rosso nel primo tempo di ...

Questa è una Lazio da Champions e l'ha legittimato più che mai questa sera: 2-1 sulla Juventus, secondo posto sempre più saldo.Anche se avesse ragione Mourinho, e alla Juve, il 19 aprile, il collegio di garanzia del Coni restituisse i 15 punti che le sono stati tolti, la Lazio, vincitrice sui bianconeri per 2-1, è ormai desig ...