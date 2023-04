Juve, Inter e Milan fuori dal podio alla 29a: non accadeva dal ‘42 (Di domenica 9 aprile 2023) Non è sicuramente la Pasqua desiderata quella che Inter, Milan e Juventus stanno vivendo dopo l’ultimo turno del campionato di Serie A. Tutte e tre le squadre sono reduci da una giornata deludente, tra pareggi – quelli dei rossoneri in casa con l’Empoli e dei nerazzurri a Salerno – e sconfitte, come quella inflitta dalla L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 9 aprile 2023) Non è sicuramente la Pasqua desiderata quella chentus stanno vivendo dopo l’ultimo turno del campionato di Serie A. Tutte e tre le squadre sono reduci da una giornata deludente, tra pareggi – quelli dei rossoneri in casa con l’Empoli e dei nerazzurri a Salerno – e sconfitte, come quella inflitta dL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Piccola riflessione regolamentare: lo scorso anno in Juve-Inter ci dissero che lo 'step on foot' è sempre codificat… - angelomangiante : La #Roma sale al terzo posto concedendo un solo tiro nello specchio al Toro. Decisivo ancora una volta #Dybala 14 g… - cmdotcom : #Inter, #Materazzi sulla #Juve: 'La odio. Quando persero le finali Champions il mio cuore batteva fortissimo' - FilippoAgostin9 : @TolliVincenzo pure senza penalizzazione la distanza sarebbe comunque di 15 punti, parlare di scudetto è follia, pe… - antocosen75 : Differenza di stile dopo un chiaro errore come ieri ed uno pseudo in Inter Juve fra Lamducci e Inzaghi..!!!! @juventusfc @Inter -