Juve | Cuadrado e Alex Sandro da 4 5 | «Non è serata»

(Di domenica 9 aprile 2023)sono stati i due peggiori in campo della sfida tra Lazio edell’Olimpicosono stati i due peggiori in campo della sfida tra Lazio edell’Olimpico. La Gazzetta dello Sport ha dato a entrambi un 4.5:– «Soffre Zaccagni e dopo l’ammonizione va in confusione. In ritardo su Luis Alberto, graziato per un brutto fallo sullo stesso Zaccagni».– «Torna titolare e si capisce subito che non è. Fa calciare Immobile e va giù su Milinkovic Savic in occasione del vantaggio. Ammonito salterà il Sassuolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ladoveva finire in 9, non c'è soluzione. Il fallo di Locatelli nel primo tempo è da rosso, non è giallo. Poi è stato salvaguardato, la dimostrazione è nel cambio successivo, l'...Lasembrava in balìa dell'avversario (gol annullato a Zaccagni per fuorigioco), quando con i ... Chiesa per Kostic, Milik per Vlahovic e, poco dopo, Danilo per, ormai al limite dell'...Laprotesta per un possibile fallo su Alex Sandro ma il contatto non viene considerato falloso. All: Sarri JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny, Gatti, Bremer, Alex Sandro,(26' st Danilo)...

Calvo: "Stiamo valutando l'ipotesi ricorso per la chiusura della curva, non per Cuadrado" La Gazzetta dello Sport

Nel campionato di calcio è il momento delle romane: la Lazio batte la Juve tra i veleni e la Roma espugna Torino con un penalty di Dybala - Ora la Lazio è seconda in classifica e la Roma terza - Fa sc ...Pochi secondi alla fine del primo tempo, duello a centrocampo tra Milinkovic e Locatelli. Il Sergente anticipa in modo netto il centrocampista della Juve, che entra in ritardo e colpisce il ginocchio.