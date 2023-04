Juve, Cantore: «Europeo? Vogliamo la rivincita, sul Mondiale…» (Di domenica 9 aprile 2023) Le parole di Sofia Cantore, attaccante della Juventus, sui prossimi obiettivi della Nazionale italiana femminile Sofia Cantore, attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Mondiale? Mi viene innanzitutto un grande sorriso perché quello è il sogno di ogni calciatrice: ho tanta voglia di essere tra le 23 convocate e anche la consapevolezza che devo fare il massimo per strappare quel biglietto. Dopo l’Europeo ho visto le ragazze più volte guardarsi negli occhi per cercare di andare oltre: questo ha sviluppato un forte desiderio di rivincita che abbiamo cercato di rimettere subito in campo, anche se non sempre è bastato. Sicuramente sarà un’Italia compatta che punterà di nuovo a far innamorare tutti, come accaduto in Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Le parole di Sofia, attaccante dellantus, sui prossimi obiettivi della Nazionale italiana femminile Sofia, attaccante dellantus, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Mondiale? Mi viene innanzitutto un grande sorriso perché quello è il sogno di ogni calciatrice: ho tanta voglia di essere tra le 23 convocate e anche la consapevolezza che devo fare il massimo per strappare quel biglietto. Dopo l’ho visto le ragazze più volte guardarsi negli occhi per cercare di andare oltre: questo ha sviluppato un forte desiderio diche abbiamo cercato di rimettere subito in campo, anche se non sempre è bastato. Sicuramente sarà un’Italia compatta che punterà di nuovo a far innamorare tutti, come accaduto in Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

