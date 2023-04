Juve, Calvo: «Valutiamo il ricorso per la curva» (Di domenica 9 aprile 2023) «Stiamo valutando l’ipotesi ricorso ma solo per la chiusura della curva, non contro la squalifica di Cuadrado. Riguardo ai cori, dai filmati risulta che gli insulti razzisti sono iniziati dal 35? e nessuno ci ha chiesto di attivare le procedure idonee». Con queste parole il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo è intervenuto ieri L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 9 aprile 2023) «Stiamo valutando l’ipotesima solo per la chiusura della, non contro la squalifica di Cuadrado. Riguardo ai cori, dai filmati risulta che gli insulti razzisti sono iniziati dal 35? e nessuno ci ha chiesto di attivare le procedure idonee». Con queste parole il Chief Football Officer dellantus Francescoè intervenuto ieri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

