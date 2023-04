Jorge Lorenzo: “Marquez potrebbe lasciare la Honda” (Di domenica 9 aprile 2023) L’ex pilota Jorge Lorenzo ha parlato di questo inizio di stagione di MotoGP ai microfoni dell’emittente radiofonica spagnola CadenaSer. Come fulcro dei suoi discorsi vi è stato Marc Marquez, volente o nolente protagonista di questa primissima parte. Si è spaziato dalla questione dell’incidente di Portimao fino al proseguimento della sua carriera, che potrebbe essere lontano dalla Honda. Andiamo dunque a vedere cosa ha riferito l’ex campione del mondo. Jorge Lorenzo: “Marquez dovrà valutare se vuole una moto migliore o seguire le condizioni economiche della Honda” Dopo quattro anni Jorge Lorenzo è pronto per rimettersi la tuta firmata Yamaha. Lo spagnolo parteciperà infatti alla Virtual Race di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) L’ex pilotaha parlato di questo inizio di stagione di MotoGP ai microfoni dell’emittente radiofonica spagnola CadenaSer. Come fulcro dei suoi discorsi vi è stato Marc, volente o nolente protagonista di questa primissima parte. Si è spaziato dalla questione dell’incidente di Portimao fino al proseguimento della sua carriera, cheessere lontano dalla. Andiamo dunque a vedere cosa ha riferito l’ex campione del mondo.: “dovrà valutare se vuole una moto migliore o seguire le condizioni economiche della” Dopo quattro anniè pronto per rimettersi la tuta firmata Yamaha. Lo spagnolo parteciperà infatti alla Virtual Race di ...

