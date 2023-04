Jonathan Milan cade e si ritira alla Parigi-Roubaix (Di domenica 9 aprile 2023) Jonathan Milan non ha portato a termine la Parigi-Roubaix 2023. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre era alla sua prima apparizione nell’Inferno del Nord ed è caduto quando mancavano circa 95 chilometri (poco prima della Foresta di Aremberg), decidendo poi di ritirarsi dalla terza Classica Monumento della stagione (giunta alla sua 120ma edizione, la più disputata tra le cinque corse di un giorno più impotanti al mondo). Il friulano ha cercato di assaggiare la durezza delle pietra francese, facendo un’esperienza che potrà essergli utile per il prossimo futuro, considerando le eccellenti doti agonistiche dell’azzurro.Il 22enne, che ai Mondiali su pista nel 2022 conquistò l’argento nell’inseguimento individuale a squadre, aveva inizato ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)non ha portato a termine la2023. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre erasua prima apparizione nell’Inferno del Nord ed è caduto quando mancavano circa 95 chilometri (poco prima della Foresta di Aremberg), decidendo poi dirsi dterza Classica Monumento della stagione (giuntasua 120ma edizione, la più disputata tra le cinque corse di un giorno più impotanti al mondo). Il friulano ha cercato di assaggiare la durezza delle pietra francese, facendo un’esperienza che potrà essergli utile per il prossimo futuro, considerando le eccellenti doti agonistiche dell’azzurro.Il 22enne, che ai Mondiali su pista nel 2022 conquistò l’argento nell’inseguimento individuale a squadre, aveva inizato ...

