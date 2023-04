Jolanda De Rienzo, il perizoma è minuscolo: spettacolo impressionante, che glutei.. FOTO (Di domenica 9 aprile 2023) Jolanda De Rienzo ha scioccato i suoi seguaci e non solo pubblicando una FOTOgrafia in cui indossa un costume a perizoma veramente minuscolo. Jolanda De Rienzo è tra le giornaliste più brave dell’intero panorama italiano. Il suo talento è testimoniato dai post che condivide in rete: la nativa di Napoli sa trattare diverse tematiche legate Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 9 aprile 2023)Deha scioccato i suoi seguaci e non solo pubblicando unagrafia in cui indossa un costume averamenteDeè tra le giornaliste più brave dell’intero panorama italiano. Il suo talento è testimoniato dai post che condivide in rete: la nativa di Napoli sa trattare diverse tematiche legate Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiarugi : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo in purple bikini ??????????????? - kuroik3nshi : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo in purple bikini ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo in purple bikini ??????????????? - gianpi36590925 : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo in purple bikini ??????????????? - key7720 : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo in purple bikini ??????????????? -