John Wick 4 | la recensione del nuovo capitolo della saga

Leggi su moviemag

(Di domenica 9 aprile 2023) MovieMag.it - News Cinema, Recensioni Film e Serie TV - News Cinema, Recensioni Film e Serie TV: film in sala, notizie sul cinema su film e serie in streaming da Netflix, Prime Video e Disney Plus, trailer, rubriche, capolavori e cult movie. E’ nelle sale di tutto il mondo4, il quartocult con Keanu Reeves, che impersona diil temibile sicario. La Gran Tavola non si è fermata, e sa solo prendersi la vita, attraverso la morte. Nel film di Chad Stahelski, molti valori morali vengono messi in discussione. Non