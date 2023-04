Jeu des Garçons | tre novità da inserire nella beauty routine

Leggi su 361magazine

(Di domenica 9 aprile 2023) Jeu des, il brand cosmetico italiano che celebra la bellezza in tutte le sue forme, ha svelato in anteprima in Rinascente Milano le treviso skincare La bellezza non dovrebbe essere un lusso, ma un diritto di tutti. Jeu deslo ha reso possibile proponendo una linea di prodotti che risponde ai canoni qualitativi dei prodotti più ricercati, a prezzi accessibili. La scelta degli ingredienti è stata accurata, i prodotti Jeu dessono 100% Made in Italy e presentano una concentrazione elevata di principi attivi di origine naturale in grado di nutrire, rafforzare e sostenere ogni tipo di pelle. Per il brand non esiste un unico tipo di bellezza: siamo tutti diversi e sono proprio le nostre particolarità a renderci unici. I prodotti Jeu deshanno l’obiettivo di mettere in ...