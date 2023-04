Jacobelli | «Inter e Milan in un momento negativo | bene la Lazio»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) Xavierha parlato ai microfoni di Radio 24, ospite a Tutti Convocati, riguardo la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. CHAMPIONS – Xavierha parlato della situazione in Serie A, soprattutto riguardo la corsa per la Champions League: «Il Napoli ha dominato questo Campionato. Leesi stanno affrontando un. A differenza dellache ha la migliore difesa del Campionato. Sembra una corsa a frenare quella per la Champions League del prossimo anno. Continuo a pensare che la corsa per l’Europa si deciderà nell’ultima giornata di Campionato. Forse ad eccezione della. Penso che in questa situazione, ci saranno ancora tanti capitoli da leggere»-News - Ultime notizie e calciomercato ...